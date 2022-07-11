Фільм Marvel "Тор: Любов і грім" у США зібрав понад $140 млн у перший вікенд прокату
Прем'єра фільму "Тор: Любов і грім" від Marvel Studios зібрала у США понад 140 млн доларів. Стрічка заробила 302 мільйони доларів у всьому світі
Про це пише CNN.
Видання повідомляє, що новий фільм кінематографічного всесвіту Marvel, заробив у США приблизно 143 мільйони доларів у перший вікенд прокату. Ця цифра відповідає очікуванням індустрії.
"Незважаючи на те, що це не рекордний дебют і навіть не найбільше відкриття для Marvel цього року — яке належить "Доктору Стренджу в мультивсесвіті божевілля", — це ще одна потужна прем’єра найнадійнішої франшизи голлівудських блокбастерів", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що стрічка отримала неоднозначні відгуки як глядачів, так і критиків. Фільм отримав 68% рейтингу на Rotten Tomatoes і отримав оцінку "B+" CinemaScore від глядачів. Оцінка "B+" від покупців квитків — це, як правило, не кінець світу, але це викликає занепокоєння для Marvel, повідомляє CNN.
- 18 квітня Marvel Entertainment показав перший тизер супергеройської стрічки "Тор: Любов і грім".
- 21 квітня компанія Marvel розіслала російським партнерам листа з повідомленням про те, що з літа 2022 року зупиняє з ними співпрацю на невизначений термін.
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