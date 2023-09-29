Фільм "Звідки куди" відібрали для участі в Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі

Про це інформує Державне агентство України з питань кіно.

У стрічці зображують життя українських біженців, які шукають безпеки в умовах війни.

Режисер Мачек Хамели їздив по Україні на польському евакуаційному автомобілі, рятував людей і слухав їхні історії. Його автомобіль став місцем, де люди можуть поділитися своїми переживаннями й сподіваннями. Він вивозив українців з-під обстрілів у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

За пів року волонтер-режисер евакуював 400 людей, частина з яких стали героями його стрічки.

Фільм мав свою світову прем’єру на Каннському кінофестивалі у травні цього року. Тепер він був обраний до програми Best of Fests на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA).

Фільм був знятий за підтримки Держкіно України. Операторами були Юрій Дунай, Wawrzyniec Skoczylas, Marcin Sierakowski, Piotr Grawender. Продюсерами були Piotr Grawender, Maciek Hamela, Jean-Marie Gigon, Анна Паленчук.

Виробництво документалки здійснила польська компанія Affinity Cine. Копродюсерами стали французька компанія SaNoSi Productions і українська - 435 FILMS. Фільм також отримав співфінансування від Польського інституту кіно (PISF).

Довідково. IDFA - це найбільший фестиваль документального кіно і нових медіа у світі. Він проводиться з 1988 року щороку в листопаді. На фестивалі показують 250 найкращих документальних фільмів у шести конкурсних програмах, декількох тематичних розділах, фізичній виставці та живих перформансах.