Фільм "Звідки куди" відібрали для участі в Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі
Документальний фільм "Звідки куди" від режисера Мачека Хамели, який має українського продюсера-виробника - компанію 435 ФІЛМС, потрапив до програми Best of Fests на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA)
Про це інформує Державне агентство України з питань кіно.
У стрічці зображують життя українських біженців, які шукають безпеки в умовах війни.
Режисер Мачек Хамели їздив по Україні на польському евакуаційному автомобілі, рятував людей і слухав їхні історії. Його автомобіль став місцем, де люди можуть поділитися своїми переживаннями й сподіваннями. Він вивозив українців з-під обстрілів у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.
За пів року волонтер-режисер евакуював 400 людей, частина з яких стали героями його стрічки.
Фільм мав свою світову прем’єру на Каннському кінофестивалі у травні цього року. Тепер він був обраний до програми Best of Fests на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA).
Фільм був знятий за підтримки Держкіно України. Операторами були Юрій Дунай, Wawrzyniec Skoczylas, Marcin Sierakowski, Piotr Grawender. Продюсерами були Piotr Grawender, Maciek Hamela, Jean-Marie Gigon, Анна Паленчук.
Виробництво документалки здійснила польська компанія Affinity Cine. Копродюсерами стали французька компанія SaNoSi Productions і українська - 435 FILMS. Фільм також отримав співфінансування від Польського інституту кіно (PISF).
Довідково. IDFA - це найбільший фестиваль документального кіно і нових медіа у світі. Він проводиться з 1988 року щороку в листопаді. На фестивалі показують 250 найкращих документальних фільмів у шести конкурсних програмах, декількох тематичних розділах, фізичній виставці та живих перформансах.
- 15 червня кінокомпанія 435 FILMS анонсувала показ документального фільму "Звідки куди" польського режисера Мачека Хамели про евакуацію українців на початку повномасштабної війни РФ на британському фестивалі Sheffield DocFest.
- Нагороди на британському кінофестивалі Sheffield DocFest 2023 здобули два документальні фільми про війну в Україні - "Звідки куди" Мачека Хамела та "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.
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