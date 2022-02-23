Фінал Ліги чемпіонів не повинен відбуватися у Росії, - глава британського МЗС Трасс

Про це повідомляє lbc.co.uk.

На запитання, чи повинен Санкт-Петербург прийняти, як було заплановано, 28 травня фінал ЛЧ, Трасс відповіла, що ні.

"Я чітко заявляю: ні, не повинен", - сказала Трасс.

Вона додала, що якби була в англійській команді, то бойкотувала б фінал, якщо він відбудеться у Росії.

"Якби я була в англійській команді, я б бойкотувала фінал. Я б особисто не хотіла брати участь у футбольному матчі в Санкт-Петербурзі, враховуючи те, що робить режим Путіна", - сказала Трасс.

Наразі у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів продовжують виступи чотири англійські клуби - "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Челсі" та "Ліверпуль".

22 лютого повідомлялося, що УЄФА може позбавити Санкт-Петербург права на проведення фінального матчу Ліги чемпіонів.

Також у вівторок прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що футбольні турніри не проводитимуться в Росії через її агресію проти України.

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