Фінал Ліги чемпіонів не повинен відбуватися у Росії, - глава британського МЗС Трасс
Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що фінал Ліги чемпіонів необхідно відібрати у Санкт-Петербурга
Про це повідомляє lbc.co.uk.
На запитання, чи повинен Санкт-Петербург прийняти, як було заплановано, 28 травня фінал ЛЧ, Трасс відповіла, що ні.
"Я чітко заявляю: ні, не повинен", - сказала Трасс.
Вона додала, що якби була в англійській команді, то бойкотувала б фінал, якщо він відбудеться у Росії.
"Якби я була в англійській команді, я б бойкотувала фінал. Я б особисто не хотіла брати участь у футбольному матчі в Санкт-Петербурзі, враховуючи те, що робить режим Путіна", - сказала Трасс.
Наразі у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів продовжують виступи чотири англійські клуби - "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Челсі" та "Ліверпуль".
- 22 лютого повідомлялося, що УЄФА може позбавити Санкт-Петербург права на проведення фінального матчу Ліги чемпіонів.
- Також у вівторок прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що футбольні турніри не проводитимуться в Росії через її агресію проти України.
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