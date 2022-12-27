Про це інформує Національна поліція України.

"Представники російської корпорації з використанням підконтрольних українських підприємств налагодили схему з реалізації хімічної продукції на території України. Отримані кошти надходили в бюджет Росії для фінансування військової агресії", – пише пресслужба.

Повідомляється, що до злочинного угрупування входило 10 підприємств, які отримували з Росії моторні оливи, інші хімічні речовини.На базі своїх потужностей в Україні розфасовували та продавали товар. Отримані кошти відправляли назад до РФ. Бенефіціарний власник цих підприємств – як в Україні, так і великої корпорації в країні ворога – є громадянин Росії.

Правоохоронці провели 14 обшуків на виробництві та вдома у фігурантів, вилучені зразки продукції, документи, цифрові носії та накопичувачі, які підтверджують введення фінансово-господарської діяльності.

"У процесі слідства з’ясовано, що в період окупації на території цих підприємств дислокувалися російські військові та техніка. В рамках кримінального провадження здійснюється дослідження та встановлення цих обставин", – розповів начальник управління Головного слідчого управління Національної поліції України Юрій Деревяга.

На підставі рішення суду на корпоративні права та основні активи головного підприємства наклали арешт та передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

27 грудня СБУ вилучила з підпільних складів понад 160 тис. тонн української залізної руди на майже 2 млрд гривень, яка належала російському олігарху.

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