Фінансують армію РФ: Мінцифри просить стримінгові платформи заблокувати російських виконавців
Deezer, Apple, Youtube Music та Spotify мають заблокувати всіх російських виконавців, які схвалюють війну і підтримують армію
Про звернення повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Російський шоубізнес продовжує заробляти мільярди на основних музичних стримінгових платформах. Так звані артисти держави-агресора відкрито схвалюють війну і щодня фінансують російську армію. Хтось просто сплачує податки до бюджету РФ, хтось відкрито донатить", - йдеться у повідомленні.
Федоров додає, що усе це конвертується в ракети, які летять на українські міста та вбивають мирних людей.
"Deezer, Apple, Youtube Music та Spotify мають заблокувати всіх російських виконавців. Це буде єдиним правильним і справедливим кроком. Тому що в Росії навіть музика не може бути поза політикою", - закликає міністр.
- Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Україну на Web Summit 2023 у Латинській Америці представлять 9 стартапів.
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