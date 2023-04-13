Про звернення повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Російський шоубізнес продовжує заробляти мільярди на основних музичних стримінгових платформах. Так звані артисти держави-агресора відкрито схвалюють війну і щодня фінансують російську армію. Хтось просто сплачує податки до бюджету РФ, хтось відкрито донатить", - йдеться у повідомленні.

Федоров додає, що усе це конвертується в ракети, які летять на українські міста та вбивають мирних людей.

"Deezer, Apple, Youtube Music та Spotify мають заблокувати всіх російських виконавців. Це буде єдиним правильним і справедливим кроком. Тому що в Росії навіть музика не може бути поза політикою", - закликає міністр.