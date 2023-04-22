Фінів стали допитувати на російському кордоні
Після вступу Фінляндії до НАТО росіяни почали допитувати фінів на кордоні країни з РФ: прикордонники країни-агресорки прагнуть знайти зв'язки із фінською армією
Про це пише Yle.
Виданню відомо про допити щонайменше чотирьох фінів на кордоні з Російською Федерацією. Журналісти поспілкувалися з двома з них.
Так, чоловіків допитували про можливі зв'язки з фінською армією, також росіяни хотіли з'ясувати дані мобільних телефонів, запитували, які у фінів контакти з Росією і що вони роблять, коли відвідують РФ.
"Запитували про військові речі, як-от звання, місце служби в армії і чи є у мене знайомі у фінській армії", - зазначив один зі співрозмовників.
За даними Yle, допити почалися після вступу Фінляндії до НАТО.
- Нагадаємо, після вступу Фінляндії в НАТО 4 квітня та підготовку Швеції до відповідного кроку, армія Російської Федерації розпочала відпрацювання захисту північно-західних кордонів.
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