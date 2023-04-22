Фінів стали допитувати на російському кордоні

Про це пише Yle.

Виданню відомо про допити щонайменше чотирьох фінів на кордоні з Російською Федерацією. Журналісти поспілкувалися з двома з них.

Так, чоловіків допитували про можливі зв'язки з фінською армією, також росіяни хотіли з'ясувати дані мобільних телефонів, запитували, які у фінів контакти з Росією і що вони роблять, коли відвідують РФ.

"Запитували про військові речі, як-от звання, місце служби в армії і чи є у мене знайомі у фінській армії", - зазначив один зі співрозмовників.

За даними Yle, допити почалися після вступу Фінляндії до НАТО.