Про це заявив командувач військ ППО-ПРО Росії генерал-лейтенант Андрій Дьомін, пише російське РИА Новости.

"Фінляндія увійшла до складу блоку НАТО. Готується до вступу до альянсу Швеція. У цих умовах військами протиповітряної оборони відпрацьовуються питання щодо захисту державного кордону на північному заході країни відповідно до зростання загроз", - сказав Дьомін.