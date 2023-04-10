Росія почала відпрацьовувати захист північно-західних кордонів після вступу Фінляндії в НАТО
Після вступу Фінляндії в НАТО 4 квітня та підготовку Швеції до відповідного кроку, армія Російської Федерація розпочала відпрацювання захисту північно-західних кордонів
Про це заявив командувач військ ППО-ПРО Росії генерал-лейтенант Андрій Дьомін, пише російське РИА Новости.
"Фінляндія увійшла до складу блоку НАТО. Готується до вступу до альянсу Швеція. У цих умовах військами протиповітряної оборони відпрацьовуються питання щодо захисту державного кордону на північному заході країни відповідно до зростання загроз", - сказав Дьомін.
- У 2022 році Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО після відкритого нападу Росії на Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини. Згодом, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу. Проте за даними Bloomberg, Фінляндія поки навряд розміщуватиме на своїй території бойове угруповання НАТО.
- У Росії, коментуючи вступ Фінляндії до НАТО, заявили про зазіхання на безпеку та інтереси країни й пригрозили вжиттям заходів у відповідь.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе