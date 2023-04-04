У Кремлі вступ Фінляндії до НАТО назвали зазіханням на безпеку Росії
У Росії, коментуючи вступ Фінляндії до НАТО, заявили про зазіхання на безпеку та інтереси країни й пригрозили вжиттям заходів у відповідь
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.
"У Кремлі вважають, що це чергове загострення ситуації, що розширення НАТО – це зазіхання на нашу безпеку, інтереси Російської Федерації. Саме так ми і сприймаємо. Ми вживатимемо контрзаходів, як забезпечити власну безпеку в тактичному та стратегічному плані", – сказав він.
У МЗС РФ також заявили, що Росія буде змушена вжити заходів як військово-технічного, так і іншого характеру для усунення загроз у зв'язку із вступом до Фінляндії до НАТО.
- У 2022 році Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.
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