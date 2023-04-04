У Кремлі вступ Фінляндії до НАТО назвали зазіханням на безпеку Росії

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

"У Кремлі вважають, що це чергове загострення ситуації, що розширення НАТО – це зазіхання на нашу безпеку, інтереси Російської Федерації. Саме так ми і сприймаємо. Ми вживатимемо контрзаходів, як забезпечити власну безпеку в тактичному та стратегічному плані", – сказав він.

У МЗС РФ також заявили, що Росія буде змушена вжити заходів як військово-технічного, так і іншого характеру для усунення загроз у зв'язку із вступом до Фінляндії до НАТО.