Про це інформує Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Фінляндія підтримує транспортування зерна з України до Сомалі та збільшує гуманітарну допомогу країнам Африканського Рогу - це територія на Сході, яка обʼєднує Ефіопію, Сомалі, Джибуті та Еритрею, де понад 20 мільйонів людей потребують продовольчої підтримки.

"Критично важливо, щоб транспортування зерна з України на Африканський Ріг можна було продовжити. Тут ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму ВПП", – сказав міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.

Фінляндія виділяє Африканському Рогу гуманітарну допомогу на €15,7 млн. З них майже €7 млн підуть на підтримку транспортування зерна за Всесвітньою продовольчою програмою.