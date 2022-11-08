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Фінляндія допоможе транспортувати українське зерно до Сомалі

8 листопада, 2022 вiвторок
15:52
Економіка Фінляндія

Фінляндія підтримає рейс Всесвітньої продовольчої програми чим допоможе Україні транспортувати зернові товари в Африку

Про це інформує Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Фінляндія підтримує транспортування зерна з України до Сомалі та збільшує гуманітарну допомогу країнам Африканського Рогу - це територія на Сході, яка обʼєднує Ефіопію, Сомалі, Джибуті та Еритрею, де понад 20 мільйонів людей потребують продовольчої підтримки.

"Критично важливо, щоб транспортування зерна з України на Африканський Ріг можна було продовжити. Тут ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму ВПП", – сказав міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі. 

Фінляндія виділяє Африканському Рогу гуманітарну допомогу на €15,7 млн. З них майже €7 млн підуть на підтримку транспортування зерна за Всесвітньою продовольчою програмою.

  • 29 жовтня, РФ заявила про вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА", при цьому вже 2 листопада глава Кремля Володимир Путін розповів про поновлення участі.
  • У неділю, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про нагальні для України питання, зокрема зернова ініціатива, санкції та Іран.  
  • Туреччина офіційно запропонувала продовжити термін дії "зернової угоди" ще на один рік. Цього літа її підписали на чотири місяці. 
  • Нині "зерновий коридор" працює не на повну потужність через те, що інспектори з РФ повільно перевіряють зерновози в коридорі.  

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Світ
Фінляндія
Африка
зерно
зернові
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