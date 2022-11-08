Фінляндія допоможе транспортувати українське зерно до Сомалі
Фінляндія підтримає рейс Всесвітньої продовольчої програми чим допоможе Україні транспортувати зернові товари в Африку
Про це інформує Міністерство закордонних справ Фінляндії.
Фінляндія підтримує транспортування зерна з України до Сомалі та збільшує гуманітарну допомогу країнам Африканського Рогу - це територія на Сході, яка обʼєднує Ефіопію, Сомалі, Джибуті та Еритрею, де понад 20 мільйонів людей потребують продовольчої підтримки.
"Критично важливо, щоб транспортування зерна з України на Африканський Ріг можна було продовжити. Тут ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму ВПП", – сказав міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.
Фінляндія виділяє Африканському Рогу гуманітарну допомогу на €15,7 млн. З них майже €7 млн підуть на підтримку транспортування зерна за Всесвітньою продовольчою програмою.
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