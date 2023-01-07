Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола у твіттері.

"Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будуть прийняті в найближчі тижні. Зміст підтримки готується спільно з Силами оборони, враховуючи, що ми не послаблюємо власну обороноздатність", - написав він.

Водночас глава Міноборони Фінляндії наголосив, що його країна не буде розголошувати подробиць пакета з міркувань безпеки.

"Міжнародні дискусії точаться постійно. З міркувань безпеки Фінляндія не відкриває вміст підтримки для громадськості", - додав він.

28 грудня у парламенті Фінляндії закликали передати Україні танки Leopard-2. Таким чином, на думку депутатів, Фінляндія може дати приклад іншим країнам допомагати Україні у війні проти Росії.

29 грудня Фінляндія відправила до України п'ять вантажівок із матеріальною допомогою. Зокрема, українській стороні було передано необхідне обладнання для сфери енергетики та лікарень, а також шкільні меблі.

7 січня голова комітету з питань оборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив, що Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять інші країни Європи.

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