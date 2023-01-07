Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України
Фінляндія продовжує допомагати Україні, нині вона готує черговий, 12-й пакет військової допомоги для нашої країни
Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола у твіттері.
"Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будуть прийняті в найближчі тижні. Зміст підтримки готується спільно з Силами оборони, враховуючи, що ми не послаблюємо власну обороноздатність", - написав він.
Водночас глава Міноборони Фінляндії наголосив, що його країна не буде розголошувати подробиць пакета з міркувань безпеки.
"Міжнародні дискусії точаться постійно. З міркувань безпеки Фінляндія не відкриває вміст підтримки для громадськості", - додав він.
- 28 грудня у парламенті Фінляндії закликали передати Україні танки Leopard-2. Таким чином, на думку депутатів, Фінляндія може дати приклад іншим країнам допомагати Україні у війні проти Росії.
- 29 грудня Фінляндія відправила до України п'ять вантажівок із матеріальною допомогою. Зокрема, українській стороні було передано необхідне обладнання для сфери енергетики та лікарень, а також шкільні меблі.
- 7 січня голова комітету з питань оборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив, що Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять інші країни Європи.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе