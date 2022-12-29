Фінляндія відправила Україні нову партію гумдопомоги

Про це повідомило видання Yle.

"Фінляндія продовжує надавати допомогу на прохання України. Я сподіваюся, що бажання фінів допомогти не слабшає", – заявила міністр внутрішніх справ Кріст Мікконен.

Додається, що вантажівки з гумдопомогою вирушили в дорогу минулого тижня перед Різдвом.

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Зокрема, українській стороні було передано необхідне обладнання для сфери енергетики та лікарень, а також шкільні меблі.

За словами Мікконен, війна та наближення зими ускладнюють умови життя в Україні. Міністр наголосила, що ситуація залишається дуже серйозною для мирного населення.

Нагадаємо: міністр оборони України Олексій Резніков 28 грудня провів зустріч зі своїм колегою, міністром збройних сил Французької Республіки Себастьєном Лекорню, в рамках його візиту до України.

29 грудня стало відомо, що мерія Варшави відмовилась від новорічних заходів та феєрверків із солідарності з Україною.

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