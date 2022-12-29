Фінляндія відправила Україні нову партію гумдопомоги
Фінляндія відправила до України п'ять вантажівок із матеріальною допомогою на тлі російської агресії проти країни
Про це повідомило видання Yle.
"Фінляндія продовжує надавати допомогу на прохання України. Я сподіваюся, що бажання фінів допомогти не слабшає", – заявила міністр внутрішніх справ Кріст Мікконен.
Додається, що вантажівки з гумдопомогою вирушили в дорогу минулого тижня перед Різдвом.
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Зокрема, українській стороні було передано необхідне обладнання для сфери енергетики та лікарень, а також шкільні меблі.
За словами Мікконен, війна та наближення зими ускладнюють умови життя в Україні. Міністр наголосила, що ситуація залишається дуже серйозною для мирного населення.
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