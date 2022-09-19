Фінляндія може погодитися на розміщення бази НАТО

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Гельсінкі найближчими роками планують збільшити кількість військовослужбовців у НАТО, — сказав він.

Міністр додав, що питання щодо структури командування та збройних сил НАТО є центральними в оборонній політиці Альянсу.

Заява міністра пролунала на тлі пропозицій окремих чиновників і політиків у Фінляндії дозволити створення військової бази НАТО в країні. Зокрема на це погоджується влада міста Лаппеєнранта.

12 серпня стало відомо, що Естонія та Фінляндія обʼєднають протиракетну оборону у Фінській затоці.

У липні Фінляндія ухвалила закон про посилення безпеки на російському кордоні.

5 липня Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО.

29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.

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