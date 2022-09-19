Фінляндія може погодитися на розміщення бази НАТО
Країна вивчить різні варіанти присутності Північноатлантичного Альянсу на своїй території
Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.
Гельсінкі найближчими роками планують збільшити кількість військовослужбовців у НАТО, — сказав він.
Міністр додав, що питання щодо структури командування та збройних сил НАТО є центральними в оборонній політиці Альянсу.
Заява міністра пролунала на тлі пропозицій окремих чиновників і політиків у Фінляндії дозволити створення військової бази НАТО в країні. Зокрема на це погоджується влада міста Лаппеєнранта.
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