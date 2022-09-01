Фінляндія надасть Україні нову партію оборонної допомоги на 8,3 млн євро

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен, пише агентство Reuters.

"Оборонна боротьба України триває, потреба допомоги залишається великою. Ми надсилаємо новий пакет оборонних матеріалів", - йдеться у заяві міністра, опублікованій на сайті міноборони Фінляндії.

У заяві не наводиться опис техніки або терміни її доставки з міркувань безпеки. Водночас, представник міністерства оборони уточнив, що новий пакет оборонної допомоги буде на загальну вартість 8,3 млн євро.

Це вже восьма партія військової допомоги з Фінляндії Україні.

У підсумку загальна вартість оборонної допомоги Фінляндії Україні з початку російського вторгнення становитиме 92,3 млн євро.

Нагадаємо, прем’єрка Фінляндії Санна Марін закликала до посилення санкцій проти Росії та допустила, що Захід мав би від початку діяти жорсткіше, ніж це було зроблено

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