Фінляндія надасть Україні нову партію оборонної допомоги на 8,3 млн євро
Фінляндія вирішили надати Україні додаткову оборонну допомогу на 8,3 млн євро
Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен, пише агентство Reuters.
"Оборонна боротьба України триває, потреба допомоги залишається великою. Ми надсилаємо новий пакет оборонних матеріалів", - йдеться у заяві міністра, опублікованій на сайті міноборони Фінляндії.
У заяві не наводиться опис техніки або терміни її доставки з міркувань безпеки. Водночас, представник міністерства оборони уточнив, що новий пакет оборонної допомоги буде на загальну вартість 8,3 млн євро.
Це вже восьма партія військової допомоги з Фінляндії Україні.
У підсумку загальна вартість оборонної допомоги Фінляндії Україні з початку російського вторгнення становитиме 92,3 млн євро.
- Нагадаємо, прем’єрка Фінляндії Санна Марін закликала до посилення санкцій проти Росії та допустила, що Захід мав би від початку діяти жорсткіше, ніж це було зроблено
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.24
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе