Фінляндія надасть Україні 2,5 тис. гвинтівок, 150 тис. набоїв і 1,5 тис. одиниць протитанкової зброї

Про це заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, повідомляє Reuters.



Скандинавська держава відправить Україні 2 500 гвинтівок, 150 000 боєприпасів, 1 500 одиниць протитанкової зброї та 70 000 продовольчих пакетів.



"Протитанкова зброя може бути використана для боротьби з бронетехнікою", - сказав міністр оборони Антті Кайкконен 28 лютого.



Це рішення означає зміну політики для Фінляндії, яка зберігала нейтральний статус з того часу, як Радянський Союз у 1956 році відмовився від військово-морської бази, яку вона орендувала на півдні Фінляндії.



У неділю, 27 лютого, Гельсінкі також вирішив постачати Україні шоломи, бронежилети та обладнання для надання першої допомоги, а також дозволив Естонії передати Україні польову зброю, яка раніше належала Фінляндії.



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