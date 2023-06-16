Фінляндія перемогла Словенію у відборі на Євро-2024
У 3-му турі кваліфікаційного раунду Євро-2024 збірна Фінляндії виявилась кращою за Словенію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь Фінляндії. У ворота Словенії забили Йоель Пох'янпало та Олівер Антман.
У турнірній таблиці групи H Фінляндія і Словенія після 3-х матчів ділять першу та другу позиції з 6 балами. Слідом йде Казахстан, Данія і Північна Ірландія, вони набрали по 3 очки.
Сан-Марино з 0 йде останнім.
Євро-2024
Кваліфікація. 3-й тур
16 червня
Фінляндія - Словенія 2:0
Голи: Пох'янпало, 13, Антман, 64
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Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Північна Македонія - Україна у 3-му турі кваліфікації Євро-2024.
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