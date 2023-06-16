Фінляндія перемогла Словенію у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь Фінляндії. У ворота Словенії забили Йоель Пох'янпало та Олівер Антман.

У турнірній таблиці групи H Фінляндія і Словенія після 3-х матчів ділять першу та другу позиції з 6 балами. Слідом йде Казахстан, Данія і Північна Ірландія, вони набрали по 3 очки.

Сан-Марино з 0 йде останнім.

Євро-2024

Кваліфікація. 3-й тур

16 червня

Фінляндія - Словенія 2:0

Голи: Пох'янпало, 13, Антман, 64