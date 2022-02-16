Фінляндія підвищила ступінь готовності армії на тлі загрози вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє "Європейська правда".



За шкалою із чотирьох пунктів від A до D, де A - найнижчий, а D - найвищий, рівень готовності фінської армії дорівнює B.



"Це означає посилення охорони та нагляду. Військовослужбовці також повинні звертати особливу увагу на те, що відбувається навколо", - зазначив полковник Торсті Астрен.



Видання зазначає, що Росія зосередила на кордоні з Україною війська, і загроза воєнного конфлікту виглядає вірогіднішою, ніж раніше.



"Водночас на прилеглих територіях ситуація стабільна, і на Фінляндію не спрямовано військову загрозу" - додав Астрен.



Сили оборони не розголошують, у зв'язку з чим підняли рівень готовності. При цьому регулювання рівня боєздатності входить у звичайну діяльність збройних сил.

Нагадаємо, 16 лютого Нацгвардія та ДСНС перейшли на посилений режим роботи.