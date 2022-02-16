Нацгвардія та ДСНС перейшли на посилений режим роботи

Про це сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час спеціального телемарафону до Дня єднання, передає Еспресо.Tv.



"Зі вчора органи НПУ переведені на посилений режим роботи. Так само у посиленому режимі роботи працюють і Національна гвардія, і прикордонники, і ДСНС. Для нас з вами це означає, що на вулицях буде більше поліції, більше представників НГУ, будуть посилені пункти пропуску на кордоні", - заявив міністр.



Монастирський розповів, що це у жодному разі не обмежує жодні права громадян.



"Проте я хочу закликати громадян з розумінням ставитися до того, що більше будуть перевірятися документи, авто, особливо у великих містах, це – нормальні заходи безпеки. Знову ж таки, ми готові до будь-якого сценарію, і тому ці заходи безпеки виправдані саме цим", - проінформував очільник МВС.



Він також подякував усім поліцейським, прикордонникам, нацгвардійцям, які наразі, за його словами, 24/7 напружено працюють для того, щоб всі інші громадяни відчували безпеку.



"Це надзвичайно важливий час, який ми маємо пройти разом і маємо пройти об’єднані. І День єднання - дуже потрібний день. Кожному з нас, кожному, хто знаходиться поряд, треба сказати, що ми – єдині, ми - готові, ми – разом", - зазначив міністр.



За його словами, МВС є надійним тилом ЗСУ і гарантом безпеки України.



"Тому всі працівники міністерства, всі військовослужбовці сьогодні дбають про те, щоб в Україні був мир, спокій та безпека. Українці сильні та єдині, все буде добре", - підсумував Монастирський.

Нагадаємо, що голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що з 14 до 19 лютого поліція переходить на посилений режим несення служби.

У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb