Фінляндія продовжила карантинні обмеження на в'їзд у країну до 13 березня
Влада Фінляндії продовжує обмеження на в'їзд до країни до 13 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу
Про це повідомляє прес-центр МЗС Фінляндії.
"Пандемія коронавірусу продовжує поширюватися. Щоб гарантувати пропускну спроможність системи охорони здоров'я, на зовнішньому кордоні продовжуються обмеження до 13 березня. Проте буде зроблено певні послаблення", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що з 15 лютого у громадян, які в'їжджають до Фінляндії з-за меж Євросоюзу або країн Шенгенської угоди, не вимагатимуть негативний ПЛР-тест на коронавірус за наявності сертифіката про повну вакцинацію або свідоцтва про одужання від коронавірусу протягом останніх шести місяців.
Вимоги стосуються громадян, які народилися до 2006 року включно.
Також у деяких груп, що в'їжджають із території третіх країн, припинять вимагати зазначені сертифікати: це стосується громадян Фінляндії, іноземців із постійною посвідкою на проживання або з вагомою причиною для відвідування.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.87
Купівля 27.87Продаж 28.15
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.15
- Актуальне
- Важливе