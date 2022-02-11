Фінляндія продовжила карантинні обмеження на в'їзд у країну до 13 березня

Про це повідомляє прес-центр МЗС Фінляндії.



"Пандемія коронавірусу продовжує поширюватися. Щоб гарантувати пропускну спроможність системи охорони здоров'я, на зовнішньому кордоні продовжуються обмеження до 13 березня. Проте буде зроблено певні послаблення", - йдеться у повідомленні.



Відомо, що з 15 лютого у громадян, які в'їжджають до Фінляндії з-за меж Євросоюзу або країн Шенгенської угоди, не вимагатимуть негативний ПЛР-тест на коронавірус за наявності сертифіката про повну вакцинацію або свідоцтва про одужання від коронавірусу протягом останніх шести місяців.



Вимоги стосуються громадян, які народилися до 2006 року включно.



Також у деяких груп, що в'їжджають із території третіх країн, припинять вимагати зазначені сертифікати: це стосується громадян Фінляндії, іноземців із постійною посвідкою на проживання або з вагомою причиною для відвідування.

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