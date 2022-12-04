Про це в інтерв’ю Kyodo News заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

"Ядерні погрози з боку Москви змусили Фінляндію, яка має спільний з Росією кордон протяжністю близько 1300 кілометрів, задуматися над тим, як реагувати на такі виклики та звідки отримати підтримку, якщо країна стане об’єктом таких ядерних погроз", - сказав Хаавісто.

"Такі побоювання спонукали Фінляндію внести історичні зміни у свою політику безпеки та подати заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу", - додав міністр.

Окрім цього, він також наголосив на важливості забезпечення безпеки цивільних ядерних об’єктів в Україні під час війни з РФ та сказав, що серйозна аварія на Запорізькій АЕС на Півдні України буде "одним із найгірших сценаріїв, які можуть статися".

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що уряд Фінляндії виділить найбільший від початку повномасштабної війни пакет військової допомоги для українських захисників.

2 грудня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що Європа ще недостатньо потужна у порівнянні з тим, скільки зброї та фінансової та гуманітарної допомоги надали США.