Фінляндія розпочала рух вступу до НАТО через ядерні погрози РФ, – глава МЗС
Вторгнення РФ в Україну підвищило рівень безпекових загроз у Європі, а ядерна риторика Москви стала ключовим фактором, який спонукав Фінляндію подати заявку на вступ до НАТО
Про це в інтерв’ю Kyodo News заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.
"Ядерні погрози з боку Москви змусили Фінляндію, яка має спільний з Росією кордон протяжністю близько 1300 кілометрів, задуматися над тим, як реагувати на такі виклики та звідки отримати підтримку, якщо країна стане об’єктом таких ядерних погроз", - сказав Хаавісто.
"Такі побоювання спонукали Фінляндію внести історичні зміни у свою політику безпеки та подати заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу", - додав міністр.
Окрім цього, він також наголосив на важливості забезпечення безпеки цивільних ядерних об’єктів в Україні під час війни з РФ та сказав, що серйозна аварія на Запорізькій АЕС на Півдні України буде "одним із найгірших сценаріїв, які можуть статися".
- Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що уряд Фінляндії виділить найбільший від початку повномасштабної війни пакет військової допомоги для українських захисників.
- 2 грудня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що Європа ще недостатньо потужна у порівнянні з тим, скільки зброї та фінансової та гуманітарної допомоги надали США.
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