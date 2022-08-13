Фінляндія візьме участь у відбудові житлової інфраструктури Чернігівщини
Фінляндія допоможе Україні відновити інфраструктуру Чернігівщини, зокрема йдеться про житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі
Таку підтримку обговорив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко із Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.
"Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об’єктах, які потребують відбудови. В першу чергу це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі. Чернігівщина потребує швидкого відновлення понад 4 479 житлових об’єктів - це 1 029 багатоповерхівок та 3 231 приватний будинок", - написав Тимошенко.
За його словами, Фінляндія щиро прагне допомогти Чернігівщині, над цим працює й Уряд, і приватні компанії.
Крім того, в Офісі Президента окремо презентував план будівництва житла для переселенців.
Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 7 тисяч доларів за квадратний метр.
"Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції", - додав Тимошенко.
- Станом на 8 серпня 2022 року вартість задокументованих збитків інфраструктури після повномасштабного російського вторгнення становить $110.4 млрд, а сума для відновлення зросла до $188 млрд.
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