Фінляндія візьме участь у відбудові житлової інфраструктури Чернігівщини

Таку підтримку обговорив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко із Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.



"Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об’єктах, які потребують відбудови. В першу чергу це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі. Чернігівщина потребує швидкого відновлення понад 4 479 житлових об’єктів - це 1 029 багатоповерхівок та 3 231 приватний будинок", - написав Тимошенко.

За його словами, Фінляндія щиро прагне допомогти Чернігівщині, над цим працює й Уряд, і приватні компанії.

Крім того, в Офісі Президента окремо презентував план будівництва житла для переселенців.



Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 7 тисяч доларів за квадратний метр.

"Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції", - додав Тимошенко.

Станом на 8 серпня 2022 року вартість задокументованих збитків інфраструктури після повномасштабного російського вторгнення становить $110.4 млрд, а сума для відновлення зросла до $188 млрд.

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