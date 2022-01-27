Фірташ написав статтю, у якій закликав Україну відмовитись від членства в НАТО

Статтю опублікував його адвокат Ленні Девіс.



"Моє питання сьогодні таке: чому Україна має бути змушена обирати між Анти-Росією та членством у НАТО або проросійською орієнтацією та Анти-НАТО? Чому ми не можемо бути нейтральними – "Швейцарією Євразії"?", – йдеться у статті Фірташа.



На думку олігарха, "Америка, Європа та Росія можуть отримати вигоду з нейтральної України як економічні та торгові партнери".



"Найкращий спосіб покласти край нинішній кризі - коли всі погодяться поважати український нейтралітет і наш суверенітет", - вважає олігарх.

Видання Kyiv Post повідомило, що Фірташ пропонував їм опублікувати цю статтю. Видання назвало матеріал "красномовнішим перефразуванням основного меседжу Росії", який поширюється на тлі можливого російського вторгнення.

На думку журналістів, олігарх фактично просуває вимогу президента Росії Володимира Путіна про те, щоб Україна припинила орієнтуватися на Захід і була в російській сфері впливу.

Нагадаємо, 18 червня РНБО запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

24 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.