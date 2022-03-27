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Фірташ програв черговий суд – його можуть видати США вже 30 березня

27 березня, 2022 неділя
21:01
Світ Фірташ

Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив українському мільярдеру Дмитру Фірташу в повторному розгляді справи щодо припустимості екстрадиції до США, де на українця чекає розгляд провадження про корупцію

Про це повідомляє DW, з посиланням на пресслужбу суду, інформує Еспресо.TV

За інформацією видання, рішення було ухвалене ще 16 березня. До 30 березня у Фірташа є час подати апеляцію. Якщо ж не зробить цього, то вже 30 березня його можуть відправити до США.

Судова тяганина навколо екстрадиції Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів триває вже вісім років. Навесні 2014 року бізнесмена заарештовали у Відні за запитом США. До 2019 року Фірташ пройшов всі інстанції, зазнавши невдачі. Після цього міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію. Однак адвокати українця подали клопотання про повторний розгляд справи, заваливши суд сотнями томів матеріалів, які мали довести "політичний" підтекст правового переслідування Фірташа у США.

Відзначимо, що невдовзі після початку масштабної російської агресії австрійські адвокати Дмитра Фірташа заявили, що український бізнесмен проситиме у суду дозволу поїхати до України – попри підписку про невиїзд – аби "боронити свою Батьківщину". Утім, як зазначили у пресслужбі Земельного суду Відня, Фірташ з таким клопотанням офіційно так і не звернувся.

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корупція
суд
Дмитро Фірташ
Австрія
США
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