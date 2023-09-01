Фітнес-тренеру Заволоці, який публічно ображав військових у Полтаві, обрали запобіжний захід

Про це інформує Суспільне.

1 вересня справу розглянули на засіданні в Октябрському райсуді Полтави. За даними слідства, Роман Заволока ображав та принижував військових у центрі міста, а також плюнув на одного з них.

Його підозрюють за двома статтями - образа честі та гідності військовослужбовця, виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу військового, а також погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

Чоловікові призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів. Рішення ухвалив суддя Октябрського райсуду Анатолій Савченко.

"Я ненавиджу країну-агресора, яка розпочала цю війну. І я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії людей у владі корупційних, які беруть з війни хлопців, які постраждали, які отримали поранення, контузії. І замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно", - сказав під час засідання Роман Заволока.

Фото: Суспільне

Повідомляється, що захисниця Заволоки не назвала своє прізвище та не показала обличчя, але просила призначити запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою.

Що відомо про інцидент у Полтаві

Нагадаємо, 29 серпня затримали блогера та фітнес-тренера Романа Заволоку, який публічно ображав військових - одного разу він навіть плюнув у бійця ЗСУ. СБУ зазначає, що Заволока - "палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні".

Правоохоронці повідомили про випадок, коли перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни РФ проти України та "вбивають людей за гроші".

За даними слідства, провокатор фіксував свої злочинні дії на камеру, потім відзняте відео з "коментарями" він виклав на власній сторінці в Інстаграмі.

Після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватися від правосуддя, проте правоохоронці затримали його.