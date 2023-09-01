Фітнес-тренеру Заволоці, який публічно ображав військових у Полтаві, обрали запобіжний захід
Роман Заволока, блогер та фітнес-тренер з Полтави, буде утримуватися під вартою. Йому обрали запобіжний захід у зв'язку з підозрою, зокрема, у наклепі на честь та гідність військовослужбовця
Про це інформує Суспільне.
1 вересня справу розглянули на засіданні в Октябрському райсуді Полтави. За даними слідства, Роман Заволока ображав та принижував військових у центрі міста, а також плюнув на одного з них.
Його підозрюють за двома статтями - образа честі та гідності військовослужбовця, виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу військового, а також погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі до п’яти років.
Чоловікові призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів. Рішення ухвалив суддя Октябрського райсуду Анатолій Савченко.
"Я ненавиджу країну-агресора, яка розпочала цю війну. І я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії людей у владі корупційних, які беруть з війни хлопців, які постраждали, які отримали поранення, контузії. І замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно", - сказав під час засідання Роман Заволока.
Фото: Суспільне
Повідомляється, що захисниця Заволоки не назвала своє прізвище та не показала обличчя, але просила призначити запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою.
Що відомо про інцидент у Полтаві
Нагадаємо, 29 серпня затримали блогера та фітнес-тренера Романа Заволоку, який публічно ображав військових - одного разу він навіть плюнув у бійця ЗСУ. СБУ зазначає, що Заволока - "палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні".
Правоохоронці повідомили про випадок, коли перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни РФ проти України та "вбивають людей за гроші".
За даними слідства, провокатор фіксував свої злочинні дії на камеру, потім відзняте відео з "коментарями" він виклав на власній сторінці в Інстаграмі.
Після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватися від правосуддя, проте правоохоронці затримали його.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.15
- EUR Купівля 40.69Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе