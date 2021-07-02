Фонд держмайна почав прийом заявок на участь в першому аукціоні "великої приватизації"
Фонд державного майна України (ФДМУ) почав прийом заявок на участь в аукціоні з приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК)
Про це повідомила пресслужба ФДМУ.
Згідно з повідомленням, потенційні інвестори, які хочуть взяти участь у приватизації ОГХК, можуть сплатити гарантійний внесок у сумі 185 млн грн, реєстраційний внесок у сумі 60 тис. грн та подати аукціонну документацію до Фонду держмайна.
Також, на письмову вимогу охочих взяти участь в аукціоні та після укладення з Фондом держмайна договору про конфіденційність, вони мають можливість відвідати офіс компанії.
У пресслужбі нагадали, що приватизаційний аукціон заплановано на 31 серпня об 11 годині. Стартова ціна об'єкту складатиме 3,7 млн грн.
Зазначається, що аукціон відбудеться за класичною моделлю - на підвищення ціни з кроком у 50 млн грн, за участі ліцитатора (ведучого аукціону - ред.). Всі охочі зможуть дивитися пряму трансляцію аукціону.
- Нагадаємо, після оголошення у березні 2020 року карантину у зв'язку із поширенням COVID-19 в Україні було припинено підготовку до продажу об'єктів великої приватизації. У підсумку, в минулому році в рамках великої приватизації не було проведено жодного аукціону.
- 30 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт закону про розблокування великої приватизації.
- За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у 2021 році держава планує заробити на великій приватизації 12 млрд грн.
- Кабмін 16 червня затвердив умови приватизації ОГХК із запропонованою стартовою ціною у 3,7 млрд грн
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