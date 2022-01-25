"ФОПи перейдуть у "тінь": політексперт Вігірінський назвав запроваждення РРО помилкою, яку має визнати Гетманцев

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Поки що, мені здається, що саме з точки зору політичних прапорів, які б могли бути ідентифікатором політичних вигодонабувачів від цієї ситуації - насправді вони не артикулюються. Те, що серед представників опозиції є прихильники ідеї про необхідність відтермінування запровадження РРО - тоді за таких умов ми можемо назвати, що всі опозиційні сили, які говорять про готовність проголосувати за подібне рішення є політичними бенефіціарами", - вважає Вігірінський.



На його думку, треба говорити про те, що запроваждення РРО - насправді було помилкою.



"Яку треба визнавати, тому ж пану (голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, - ред.) Гетманцеву. Він розуміє, і до певної міри, погоджується з тим, що Державна фіскальна служба не здатна опрацювати той об'єм інформації на тому необхідно якісному рівні, який би забезпечив виконання вимог закону щодо масової фіскалізації. В першу чергу, мікробізнес і самозайняті особи - вони виконують функцію зайнятості населення, а не фіскальну. Ця функція зараз не виконується, а ФОПи, в силу того, що можуть стати суб'єктами, щодо яких застосовуються штрафи - повністю перейдуть в тінь", - сказав політексперт.



Він вважає, що якщо інфраструктура держави не готова - то можливо дійсно, варто розглянути, не можливе в лютому звільнення від адмінавідповідальності, а відтермінування до моменту готовності державної інфраструктури до роботи РРО.



"Гетманцев є лідером монобільшості в послідовності не чути вулицю та політичних опонентів. Нічого не залишається, ніж відстоювати свої права у законний спосіб. Ми вимушені з вами бачити і мітинги і ставати на сторону представників мікробізнесу. Вони вимушені захищати свої права в надії на те, що страх від фаєрів та кількості людей змусить народних обранців переглянути своє рішення, яке не приносить успіху", - підсумував Вігірінський.



Нагадаємо, раніше на акції SaveФОП під будівлею Ради сталися сутички: поліція затримала перших протестувальників.

Мітингарі планували потрапити до парламенту.