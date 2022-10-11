Forbes: Росія витратила на атаки по Україні 10 жовтня $400-700 млн

Про це йдеться в оцінці Forbes Україна.

Росія за 10 жовтня випустили по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники станом на 17:00. Українські війська збили понад половину ракет – 43 одиниці та 13 БПЛА.

Широкий діапазон вартості зумовлений тим, що поки невідома точна кількість ракет кожного типу. Повідомлялося про типи ракет, які було випущено: Х-101, Х-555, Калібр, Іскандер, С-300, Торнадо-С.

Оцінка у $400-700 млн припускає, що більшість ракет, які влучили, є дорогими й високоточними Х-101 та ракетами з тактичною дальністю (С-300, Торнадо-С), а решта була спрямована на перевантаження ППО.

Для розрахунку вартості цих ракет видання використовувало такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн. Загальна вартість всіх випущених 10 жовтня дронів — декілька мільйонів доларів.

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