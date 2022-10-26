Про це повідомляє Reuters.

Компанія Mercedes-Benz заявила, що піде з російського ринку та продасть акції своїх промислових і фінансових дочірніх компаній місцевому інвестору.

Нині автовиробник завершив угоду з продажу своїх 49% акцій російського спільного підприємства Sollers Ford за "номінальну" ціну, яку не розголошує.



"Акції Ford будуть передані Спільному підприємству за номінальну вартість", - заявили в компанії, додавши, що зберігають можливість викупити їх протягом 5 років, "якщо глобальна ситуація зміниться".

Американський автовиробник списав 122 мільйони доларів, пов’язаних із призупиненням операцій у Росії на початку 2022 року, але додаткових утримань не буде.

Повідомляється, що у 2021 році Ford продав у Росії близько 20 000 автомобілів. У березні компанія оголосила про призупинення діяльності в Росії

У березні Nike, Google, Ford та інші найбільші компанії світу заявили про зупинення продажів та послуг в Росії через її вторгнення в Україну.

Компанія Mercedes-Benz заявила про вихід з російського ринку та продаж акцій дочірніх компаній місцевому інвестору.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb