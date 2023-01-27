Формула миру, спецтрибунал, санкції проти РФ: Кулеба провів розмову з главою МЗС Литви Ландсбергісом
Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба і Литви Габріелюс Ландсбергіс обговорили наступні спільні кроки обох країн стосовно української формули миру, спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України та десятого пакета санкцій ЄС
Про це глава української дипломатії повідомив twitter.
"Я розмовляв з Габріелюсом Ландсбергісом, щоб узгодити спільні наступні кроки України та Литви стосовно Формули миру, Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, 10-го пакету санкцій ЄС, а також нашої співпраці в рамках ОБСЄ та інших міжнародних організаціях", - йдеться у дописі.
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- 23 січня Дмитро Кулеба повідомив, що група країн збереться наступного тижня для просування ідеї про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
- 25 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав інші країни, які мають танки Leopard 2, надати їх Україні та доєднатися до так званої танкової коаліції.
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