Про це інформує Служба безпеки України.

"Фігурантом є колишній високопосадовець з Одеської області Олександр Коротаєв. Раніше він був заступником начальника головного управління МНС (зараз ДСНС) в Одеській області", - пише пресслужба.

Правоохоронці встановили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник переїхав до тимчасово окупованої Херсонщини, де приєднався до місцевої "адміністрації".

Коротаєв за дорученням колаборанта Володимира Сальдо формував новий військовий батальйон для рашистів, до складу якого намагався примусово "мобілізувати" якнайбільше жителів.

Крім того, зловмисник агітував українців воювати проти ЗСУ, а в публічних виступах виправдовував збройну агресію Росії, тимчасове захоплення Криму та воєнні злочини.

На підставі доказів СБУ повідомила Коротаєву про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Нині колаборант переховується на тимчасово окупованому півдні України.