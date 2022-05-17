Форсував Сіверський Донець. У Росії підтвердили загибель ще одного комбрига

Про це повідомляє видання "Муром24".

Як йдеться у матеріалі, полковник загинув 11 травня при наведенні понтонної переправи для подальшого просування військ.

Саме в цей час російська армія зазнала великих втрат, намагаючись налагодити понтонну переправу через річку Сіверський Донець біля села Білогорівка Луганської області.

Ця бригада втрачає вже другого командира з початку російського вторгнення в Україну: 14 березня на території України було вбито полковника Сергія Порохню.

Примітно, що за два дні до загибелі полковник Козлов брав участь у святковому мітингу з нагоди 77-ї річниці перемоги у Великій вітчизняній війні у селищі Чишми у Башкирії, де дислокується 12-а бригада.

Нещодавно розвідка США повідомила, що від 24 лютого в Україні ліквідовано близько 10 російських генералів, а це більше, ніж втратив СРСР за 20 років війни в Афганістані

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