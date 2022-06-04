Про це повідомила патрульна поліція Києва в телеграмі.

Удень 4 травня на проспекті Степана Бандери правоохоронці зупинили автомобіль Hyundai, адже його водій порушив правила дорожнього руху.

"Спілкуючись з патрульними, 36-річний керманич почав помітно нервувати, а тому інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де охоронці порядку побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків з координатами та позивними, а також ворожу пропаганду", - наголосили в поліції.

Диверсанта затримали та передали слідчим Оболонського управління поліції.

Правоохоронці закликали українців негайно телефонувати на лінію 102, якщо помітили підозрілих людей.

3 червня СБУ затримала агента ФСБ, який збирав дані про потенційні цілі для російських обстрілів РФ і запросив у "кураторів" зброю.

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