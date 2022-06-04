Фотографував техніку ЗСУ й координати міст і сіл: у Києві затримали диверсанта
У Києві 3 червня затримали проросійського диверсанта, який фотографував техніку, позивні ЗСУ, координати міст, сіл і поширював пропаганду РФ
Про це повідомила патрульна поліція Києва в телеграмі.
Удень 4 травня на проспекті Степана Бандери правоохоронці зупинили автомобіль Hyundai, адже його водій порушив правила дорожнього руху.
"Спілкуючись з патрульними, 36-річний керманич почав помітно нервувати, а тому інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де охоронці порядку побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків з координатами та позивними, а також ворожу пропаганду", - наголосили в поліції.
Диверсанта затримали та передали слідчим Оболонського управління поліції.
Правоохоронці закликали українців негайно телефонувати на лінію 102, якщо помітили підозрілих людей.
- 3 червня СБУ затримала агента ФСБ, який збирав дані про потенційні цілі для російських обстрілів РФ і запросив у "кураторів" зброю.
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