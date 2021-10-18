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Фракція "Слуг" ухвалила виключити нардепку Буймістер, яка голосувала проти закону про олігархів

18 жовтня, 2021 понедiлок
21:58
Суспільство Людмила Буймістер

Парламентська фракція "Слуги Народу" вирішила ініціювати виключення народної депутатки Людмили Буймістер

Про це повідомила у Telegram речниця фракції Юлія Палійчук.

"На засіданні фракції "Слуга Народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу", - йдеться у повідомленні.

Людмила Буймістер натомість заявила, що рішення ухвалили у її відсутність, передає "Інтерфакс-Україна".

"По-перше, голосування відбувалося без моєї присутності на фракції, мене тоді ще не було на фракції. Я так розумію, що це було дуже швидко, в перші хвилини. Як мені переказали колеги, основою причиною, названою Давидом Арахамією (головою фракції - ред.), було те, що я часто з'являюся на екранах телебачення, що часто спілкуюся з журналістами і розповідаю позицію, яка відрізняється від основної у фракції, щодо того, що відбувається в країні", - сказала Буймістер під час спілкування з журналістами.

  • Нагадаємо, у вересні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардепку Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про олігархів, слід виключити з фракції.

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