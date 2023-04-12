Франція блокує рішення ЄС щодо фінансування боєприпасів для України, - PAP
Франція блокує рішення про 2 млрд євро фінансування постачань боєприпасів для України: воно вимагає одноголосності серед держав-членів ЄС
Про це пише польське агентство PAP із посиланням на високопосадовця ЄС.
Зазначається, що рішення ухвалили на саміті ЄС у березні: фінансування в 2 млрд євро мають бути забезпечені з Європейського фонду миру. Однак для його остаточної дії потрібен документ із юридичною силою.
З суми половина має призначатися для відшкодування постачань боєприпасів зі складів держав-членів. Наразі на європейських складах немає необхідної кількості снарядів, тож виникла ініціатива закупівель поза межами ЄС.
"Проти цього, однак, виступила Франція. У цій ситуації виходом було б отримання боєприпасів у третій державі як пожертвування, а потім відшкодування зі складів держави-члена шляхом передачі третій державі іншого озброєння. Розмови про це тривають...Французи перед святами заблокували рішення ЄС щодо другого мільярда євро. У проєкті містився запис про те, що боєприпаси мають бути відшкодовані на підставі запитів, які подає Україна. Париж, однак, хоче – без пояснень, чому – викреслити це положення. Це означає можливість відшкодування і за ті боєприпаси, про які Україна не просила. Додатково до рішення про боєприпаси Франція хоче дописати можливість відшкодування постачання ракет", – ствердило джерело в ЄС.
- Нагадаємо, як мовилося в статті Bloomberg із наведеними цитатами польських політиків, Берлін більше зосереджений на конкуренції з Польщею за міжнародне визнання у постачанні зброї для України, тож уповільнює передачу запчастин для Варшави.
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