Франція дзеркально відповіла Азербайджану і висилає дипломатів
Франція оголосила персонами нон-ґрата двох працівників посольства Азербайджану
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на МЗС.
У заяві йдеться, що Франція взяла до відома рішення Баку вислати двох дипломатичних представників. Водночас МЗС заперечує звинувачення Азербайджану, висунуті як обґрунтування рішення.
"В ході зустрічних заходів Франція оголосила персонами нон-ґрата двох агентів посольства Азербайджану у Франції. Посла Азербайджану у Франції сьогодні викликали на Набережну д’Орсе, щоб повідомити ці деталі",- зазначили в МЗС.
Офіційні особи з Баку часто критикують французьких чиновників. Вони звинувачують Францію в підтримці Вірменії в азербайджано-вірменському конфлікті. Французи не погоджуються з цією критикою.
- 26 грудня уряд Азербайджану оголосив персонами нон грата двох співробітників посольства Франції в Баку.
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