Франція дзеркально відповіла Азербайджану і висилає дипломатів

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на МЗС.

У заяві йдеться, що Франція взяла до відома рішення Баку вислати двох дипломатичних представників. Водночас МЗС заперечує звинувачення Азербайджану, висунуті як обґрунтування рішення.

"В ході зустрічних заходів Франція оголосила персонами нон-ґрата двох агентів посольства Азербайджану у Франції. Посла Азербайджану у Франції сьогодні викликали на Набережну д’Орсе, щоб повідомити ці деталі",- зазначили в МЗС.

Офіційні особи з Баку часто критикують французьких чиновників. Вони звинувачують Францію в підтримці Вірменії в азербайджано-вірменському конфлікті. Французи не погоджуються з цією критикою.