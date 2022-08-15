Франція готова допомогти в розмінуванні деокупованих територій України
Уряд Франції готовий допомогти в розмінуванні деокупованих територій України та у відновленні Чернігівщини
Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, Кирило Тимошенко спілкувався з першим радником Посольства Франції в Україні Бруно Коссанелем та аташе з питань гуманітарної допомоги посольства паном Фредеріком Руссо.
Тимошенко зазначив, що вони обговорювали можливість допомоги Уряду Франції в процесі розмінування на деокупованих територіях і створення ДНК лабораторій для ідентифікації вбитих та загиблих людей.
"Уряд Франції готов допомогти, як у безпосередньому розмінуванні з залученням своїх спеціалістів та техніки, так і допомагати готувати українських спеціалістів, зокрема щодо розмінування водойм", - пише Тимошенко.
Також зазначається, що французькі дипломати хочуть допомагати з відбудовою Чернігівщини.
"Французькі дипломати висловили зацікавленість Уряду Франції допомагати з відновленням Чернігівщини. Йдеться не лише про відбудову. Також обговорили співпрацю в медичній сфері та гуманітарну допомогу..", - пише Тимошенко.
За словами Тимошенка, найважливіше наразі - безпека та житло для людей, щоб вони мали куди повертатися.
- До відбудови Черкащини долучиться Канада.
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