Франція готова допомогти в розмінуванні деокупованих територій України

Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, Кирило Тимошенко спілкувався з першим радником Посольства Франції в Україні Бруно Коссанелем та аташе з питань гуманітарної допомоги посольства паном Фредеріком Руссо.

Тимошенко зазначив, що вони обговорювали можливість допомоги Уряду Франції в процесі розмінування на деокупованих територіях і створення ДНК лабораторій для ідентифікації вбитих та загиблих людей.

"Уряд Франції готов допомогти, як у безпосередньому розмінуванні з залученням своїх спеціалістів та техніки, так і допомагати готувати українських спеціалістів, зокрема щодо розмінування водойм", - пише Тимошенко.

Також зазначається, що французькі дипломати хочуть допомагати з відбудовою Чернігівщини.

"Французькі дипломати висловили зацікавленість Уряду Франції допомагати з відновленням Чернігівщини. Йдеться не лише про відбудову. Також обговорили співпрацю в медичній сфері та гуманітарну допомогу..", - пише Тимошенко.

За словами Тимошенка, найважливіше наразі - безпека та житло для людей, щоб вони мали куди повертатися.

До відбудови Черкащини долучиться Канада.

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