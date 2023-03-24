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Франція може витіснити РФ з програми будівництва АЕС в Угорщині, - FT

24 березня, 2023 п'ятниця
07:25
Економіка Франція

Угорщина почала переговори з Францією про збільшення її участі в проєкті розширення угорської атомної електростанції "Пакш". Це може призвести до витіснення Росії з проєкту 

Про це пише Financial Times.

Видання пише, що в разі успіху переговорів із Францією Угорщина може послабити свою промосковську політику. Тоді ЄС буде простіше накладати санкції проти російського ядерного експорту через війну на Україні, чому Будапешт чинить опір.

Наразі  Угорщина почала переоцінку проєкту будівництва нових блоків на АЕС "Пакш" за участю Росатому. А французька компанія Framatome та німецька Siemens вже є субпідрядниками розширення угорської АЕС. 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент Франції Емманюель Макрон обговорили співпрацю у проєкті "Пакш" минулого тижня.

"Ми й надалі посилюватимемо роль Framatome в інвестиціях у "Пакш", – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після візиту до Франції.

Однак поки Угорщина поки не готова повністю відмовитися від проєкту або замінити основну російську конструкцію реактора на іншу, оскільки процес повторного затвердження документації регуляторами ЄС та МАГАТЕ може зайняти роки.

Але як заявили джерела FT, чим довше йде війна в Україні і діють санкції проти РФ, тим імовірніше відмова Угорщини від співпраці з Росією. 

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