Про це повідомляє "Медуза".

Філатьєв отримав статус біженця в країні. Про це сам Філатьєв повідомив виданню "Агентство", надавши документ, отриманий від французького органу у справах біженців.

Ексвійськовий брав участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну, після двох місяців на передовій звільнився з армії й написав книгу про перші дні війни, де начебто розкритикував російську армію.

З виїздом із Росії колишньому десантнику допомагав проєкт Gulagu.net, але зазначається, що його засновник, Володимир Осєчкін, звинуватив Філатьєва в обмані. За його словами, ексвійськовий збирався передати гроші від продажу книги Україні, але згодом відмовився це робити.

Також, за даними "Медузи", у березні 2023 року Осєчкін звинуватив Філатьєва в тому, що він приховав "інформацію про вбивства українців, у затриманні яких брав участь".

В інтерв'ю Філатьєва шведській газеті Dagens Nyheter він стверджує, що "деякі з полонених були потім розстріляні або повішені". Ексвійськовий стверджує, що сам цього не бачив, а дізнався від колишніх товаришів по службі.

Філатьєв сказав "Агентству", що вважає отримання статусу біженця свідченням того, що влада Франції перевірила звинувачення, що звучали на його адресу, і вирішили, що він не причетний до воєнних злочинів.

"Медуза" повідомляє, що після історії з Філатьєвим проєкт Gulagu.net зупинив програму евакуації російських військових.