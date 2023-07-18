Франція надала політичний притулок російському військовому Філатьєву, який воював проти України
Франція надала політичний притулок російському військовому Павлу Філатьєву, який брав участь у російському наступі на Херсон та написав про це книгу
Про це повідомляє "Медуза".
Філатьєв отримав статус біженця в країні. Про це сам Філатьєв повідомив виданню "Агентство", надавши документ, отриманий від французького органу у справах біженців.
Ексвійськовий брав участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну, після двох місяців на передовій звільнився з армії й написав книгу про перші дні війни, де начебто розкритикував російську армію.
З виїздом із Росії колишньому десантнику допомагав проєкт Gulagu.net, але зазначається, що його засновник, Володимир Осєчкін, звинуватив Філатьєва в обмані. За його словами, ексвійськовий збирався передати гроші від продажу книги Україні, але згодом відмовився це робити.
Також, за даними "Медузи", у березні 2023 року Осєчкін звинуватив Філатьєва в тому, що він приховав "інформацію про вбивства українців, у затриманні яких брав участь".
В інтерв'ю Філатьєва шведській газеті Dagens Nyheter він стверджує, що "деякі з полонених були потім розстріляні або повішені". Ексвійськовий стверджує, що сам цього не бачив, а дізнався від колишніх товаришів по службі.
Філатьєв сказав "Агентству", що вважає отримання статусу біженця свідченням того, що влада Франції перевірила звинувачення, що звучали на його адресу, і вирішили, що він не причетний до воєнних злочинів.
"Медуза" повідомляє, що після історії з Філатьєвим проєкт Gulagu.net зупинив програму евакуації російських військових.
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