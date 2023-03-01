Франція не ухвалювала рішень ані про надання Україні літаків, ані про навчання пілотів, але дискусії тривають, – міністр збройних сил
Франція веде перемовини з Україною щодо надання винищувачів, однак остаточного рішення немає. Також невідомо, чи навчатимуть французькі ВПС українських пілотів
Про це сказав міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.
Журналістка запитала міністра, чи правда, що ВПС Франції готові навчати українських пілотів у Варшаві, однак Лекорню не підтвердив ані відправку літаків, ані навчання пілотів, наголосивши на необхідності якнайшивдшої відправки Україні боєприпасів.
"На боєприпасах тримається витривалість українців", – зазначив Лекорню.
Водночас він сказав, що розмови щодо відправки літаків ведуться і табу на їхнє постачання немає. За його словами, труднощі з доставкою літаків базуються на матеріально-технічному забезпеченні й підготовці фахівців – і вирішення їх не є питанням одного дня.
У Франції є 12 Mirage 2000-C, готових до продажу, зазначають журналісти.
Mirage 2000-C - це одномісний винищувач-перехоплювач. Літак було спроєктовано в 70-х роках минулого століття, він був основним бойовим літаком військово-повітряних сил Франції наприкінці XX — на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій кількох країн Азії, Європи і Латинської Америки.
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