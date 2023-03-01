Про це сказав міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Журналістка запитала міністра, чи правда, що ВПС Франції готові навчати українських пілотів у Варшаві, однак Лекорню не підтвердив ані відправку літаків, ані навчання пілотів, наголосивши на необхідності якнайшивдшої відправки Україні боєприпасів.

"На боєприпасах тримається витривалість українців", – зазначив Лекорню.

Водночас він сказав, що розмови щодо відправки літаків ведуться і табу на їхнє постачання немає. За його словами, труднощі з доставкою літаків базуються на матеріально-технічному забезпеченні й підготовці фахівців – і вирішення їх не є питанням одного дня.

У Франції є 12 Mirage 2000-C, готових до продажу, зазначають журналісти.

Mirage 2000-C - це одномісний винищувач-перехоплювач. Літак було спроєктовано в 70-х роках минулого століття, він був основним бойовим літаком військово-повітряних сил Франції наприкінці XX — на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій кількох країн Азії, Європи і Латинської Америки.