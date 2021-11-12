Франція попередила Росію про "тяжкі наслідки" у разі спроби підірвати територіальну цілісність України

Про це повідомляє пресслужба МЗС Франції.



Під час зустрічі французька сторона попередила росіян щодо посягання на безпекову ситуацію в Україні.

"Обидва французькі міністри висловили занепокоєння погіршенням безпекової ситуації в Україні та чітко попередили про тяжкі наслідки нових спроб підірвати територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні.

Французька сторона закликала Москву відновити переговори у "нормандському" форматі.

Також французькі міністри нагадали Росії про зобов'язання в рамках ОБСЄ, які вона взяла на себе: прозорість військової активності та повне виконання заходів зміцнення довіри та прозорості, передбачених цими рамками.

Крім того, під час обговорення безпекової ситуації в ЄС французькі міністри засудили дії білоруської влади, а саме спробу використовувати мігрантів у політичних цілях. Вони закликали Росію мобілізувати тісні зв’язки з білоруською владою, щоб завершити цю кризу.