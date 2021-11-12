Франція попередила Росію про "тяжкі наслідки" у разі спроби підірвати територіальну цілісність України
У п’ятницю, 12 листопада, очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан та міністр збройних сил Флоранс Парлі зустрілися з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу
Про це повідомляє пресслужба МЗС Франції.
Під час зустрічі французька сторона попередила росіян щодо посягання на безпекову ситуацію в Україні.
"Обидва французькі міністри висловили занепокоєння погіршенням безпекової ситуації в Україні та чітко попередили про тяжкі наслідки нових спроб підірвати територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні.
Французька сторона закликала Москву відновити переговори у "нормандському" форматі.
Також французькі міністри нагадали Росії про зобов'язання в рамках ОБСЄ, які вона взяла на себе: прозорість військової активності та повне виконання заходів зміцнення довіри та прозорості, передбачених цими рамками.
Крім того, під час обговорення безпекової ситуації в ЄС французькі міністри засудили дії білоруської влади, а саме спробу використовувати мігрантів у політичних цілях. Вони закликали Росію мобілізувати тісні зв’язки з білоруською владою, щоб завершити цю кризу.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- У Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
- Президент США Джо Байден відправив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за накопиченням військ РФ поблизу кордону України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи
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