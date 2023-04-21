Франція поставить Україні 25 тонн рейок для відновлення близько 150 км колій
У п'ятницю, 21 квітня, французький міністр транспорту Клеман Бон приїхав до України та заявив про постачання 25 тонн рейок для відновлення близько 150 км колій
Про це Клеман Бон написав у твіттері.
Об 11 годині міністр опублікував фото з пункту пропуску на кордоні Молдови та України.
Міністр транспорту відвідав залізничний вокзал Одеси з послом Франції.
"У порту Одеси сотні людей виконують важливу роботу, перевозячи мільйони тонн зерна, палива та сталі. Франція і наші компанії прагнуть забезпечити ці життєво важливі обміни з Україною", – зазначив Бон.
Кореспондент FranceInfo написав, що міністр підтвердив наміри Франції поставити нашій країні 25 тонн рейок для відновлення близько 150 км колій, що пошкоджені внаслідок війни РФ.
Також Бон вважає, що вирішальне місце у військових діях належить транспорту для перевезення військ, зерна, гуманітарної допомоги: "Я в Україні, щоб повторити та збільшити підтримку Франції, особливо в інфраструктурі".
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