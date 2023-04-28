Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Франції.

"Франція рішуче засуджує нові удари, нанесені Росією минулої ночі по території України, зокрема по Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях. Ці удари знову були навмисно спрямовані по житлових будинках і спричинили жертви серед цивільного населення, включно з дітьми, особливо в Умані, де перші повідомлення вказують на особливо великі жертви", - заявило МЗС Франції

У відомстві наголосили, що такі удари є воєнними злочинами і свідчать про прагнення РФ до ескалації війни.

"Такі атаки на українську інфраструктуру та цивільне населення підкреслюють явне бажання Росії продовжувати ескалацію своєї агресивної війни в Україні. Як неодноразово зазначала міністр Європи та закордонних справ пані Катрін Колонна, ці неприйнятні дії є воєнними злочинами та не можуть залишитися безкарними. Франція продовжить надавати підтримку українським судам і Міжнародному кримінальному суду для боротьби з безкарністю за такі злочини, а також продовжить військову та цивільну підтримку для зміцнення стійкості України стільки, скільки це буде необхідно", - наголосили у французькому зовнішньополітичному відомстві.