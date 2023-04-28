Франція про ракетні обстріли: РФ знову навмисно вдарила по житлових будинках
Франція засудила російські ракетні удари по Умані, Дніпру, Києву та Українці, наголосивши, що РФ навмисно била по житлових будинках
Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Франції.
"Франція рішуче засуджує нові удари, нанесені Росією минулої ночі по території України, зокрема по Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях. Ці удари знову були навмисно спрямовані по житлових будинках і спричинили жертви серед цивільного населення, включно з дітьми, особливо в Умані, де перші повідомлення вказують на особливо великі жертви", - заявило МЗС Франції
У відомстві наголосили, що такі удари є воєнними злочинами і свідчать про прагнення РФ до ескалації війни.
"Такі атаки на українську інфраструктуру та цивільне населення підкреслюють явне бажання Росії продовжувати ескалацію своєї агресивної війни в Україні. Як неодноразово зазначала міністр Європи та закордонних справ пані Катрін Колонна, ці неприйнятні дії є воєнними злочинами та не можуть залишитися безкарними. Франція продовжить надавати підтримку українським судам і Міжнародному кримінальному суду для боротьби з безкарністю за такі злочини, а також продовжить військову та цивільну підтримку для зміцнення стійкості України стільки, скільки це буде необхідно", - наголосили у французькому зовнішньополітичному відомстві.
- У ніч на 28 квітня в Умані Черкаської області під час масованої атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку. Станом на вечір 28 квітня відомо про 23 загиблих, cеред них - 4 дитини.
- Вранці 28 квітня російський агресор обстріляв Київ. Вибухи пролунали близько 04:40. У місті та області працювала ППО, збито 11 ворожих ракет і два дрони. Внаслідок влучання уламків російської ракети в багатоповерховий будинок постраждала дівчинка, її відвезли в Охматдит.
- Також вранці РФ завдала масованого удару по Дніпропетровщині. Унаслідок атаки в Дніпрі зруйновано приватний будинок, загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Крім того, постраждали 58-річний чоловік, 57-річна жінка, 31-річна жінка та 70-річна жінка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе