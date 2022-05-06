Франція вперше не запросила представників Росії та Білорусі на святкування Дня перемоги

Про це повідомляє ТАСС, з посиланням на заяву посла РФ у Парижі Олексія Мєшкова.

"8 травня у Франції традиційно проводитимуться святкування, присвячені перемозі у Другій світовій війні. Завжди посли та військові аташе — спочатку Радянського Союзу, потім Росії, Білорусії як країн, які зробили вирішальний внесок у перемогу над фашизмом, — були серед запрошених. Цього року нам місця на трибуні не знайшлося. Хоча там сидітимуть посли тих країн, які воювали на боці гітлерівської Німеччини", - розпачає посол.

Зазначається, що 8 травня президент Франції Емманюель Макрон очолить церемонію на Єлисейських полях у Парижі, покладе квіти до могили Невідомого Солдата та запалить вічний вогонь під склепінням Тріумфальної арки.

У некрополі Пер-Лашез у Парижі цього дня пройде акція "Безсмертний полк", під час якої до пам'ятника російським учасникам французького руху Опору покладуть квіти, зазначає ТАРС.

Як повідомлялось окупанти проводили підготовку до "свята" 9 травня у Маріуполі: росіяни відновлювали радянські пам'ятники, розбирали завали та змушували маріупольців витягувати з-під руїн тіла загиблих.

Сьогодні, 6 травня, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков спростував інформацію про російські урочистості в Маріуполі з нагоди 9 травня та повідомив про неможливість "широкого святкування".

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