Пєсков заявив про неможливість "широкого святкування" в Маріуполі 9 травня

Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на пряму мову Пєскова під час інтервʼю для російських ЗМІ.

"Широке святкування Дня Перемоги в Маріуполі зараз неможливе, Кремлю невідомо про направлення до міста будь-якої офіційної делегації", - заявив Пєсков.

"Коли планував, але після розголосу щось пішло не так. Буває. Дякую всім причетним, хто допоміг скасувати цей шабаш на костях", - прокоментував заяву Андрющенко.

Нагадаємо, що попередньо Андрющенко повідомив про підготовку окупантів до "свята" 9 травня у Маріуполі: росіяни відновлювали радянські пам'ятники, розбирали завали та змушували маріупольців витягувати з-під руїн тіла загиблих

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