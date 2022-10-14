Франція вперше почала постачати газ Німеччині для диверсифікації імпорту з РФ

Про це повідомляє AP.

Поставки з Франції становлять менше 2% від щоденних потреб Німеччини, але вони є кроком на шляху диверсифікації джерел постачання енергоносіїв для Берліна.

GRTgaz заявив, що спочатку буде постачати 31 гігават-годин на добу по трубопроводу з прикордонного французького села Обергайбах. Максимальна добова потужність нового газового потоку становить 100 гігават-годин.

Голова мережевого регулюючого агентства Німеччини Клаус Мюллер подякував GRTGaz французькою мовою у твіттері в четвер, додавши, що "французькі поставки газу через Саарланд сприяють безпеці постачання Німеччини".

Хоча газові сховища Німеччини зараз заповнені майже на 95%, чиновники кажуть, що громадянам все одно доведеться економити газ цієї зими.

Цей крок стався в той момент, коли Німеччина та інші європейські країни прагнуть диверсифікувати імпорт газу після того, як Росія перекрила постачання дешевого природного газу, від якого континент залежав роками для роботи заводів, виробництва електроенергії та опалення будинків.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив минулого місяця, що Франція та Німеччина погодилися укласти угоду про енергетичну солідарність. Франція допоможе Німеччині з газопостачанням, тоді як Німеччина вироблятиме більше електроенергії для постачання Франції під час пікового споживання.

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