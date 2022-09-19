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Франція може почати експортувати природний газ до Німеччини, - Reuters

19 вересня, 2022 понедiлок
21:12
Світ газ

Французький енергетичний регулятор збирається експортувати природний газ до Німеччини, ймовірно, з 10 жовтня

Про це інформує Reuters з посиланням на голову енергетичного регулятора Франції CRE Емманюель Варгон.

Франція працює над питаннями тарифів на газ для Німеччини.

"Франція, ймовірно, почне експортувати природний газ до Німеччини приблизно 10 жовтня. Спостережний орган наразі працює над питаннями тарифів, пов’язаними з реверсом потоків на кордоні", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають консультації щодо встановлення тарифів, які триватимуть близько двох тижнів. 

  • Нагадаємо, австрійський концерн OMV отримав повідомлення про скорочення постачання газу від російської компанії "Газпром", а французька енергетична група Engie заявила в четвер, що відзначила скорочення поставок російського блакитного палива.
  • 7 червня у Польщі закликали ЄС відмовитися від російського газу уже в сьомому пакеті санкцій. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау зазначив, що сьомий пакет санкцій має включати повне припинення поставок російського газу, імпорту нафтохімічної продукції, а також відключення всіх російських і білоруських банків від системи SWIFT.
  • У період із 15 по 17 червня Франція не отримала жодного кубометра російського газу, Газпром значно скоротив обсяг постачання до країн Європи, зокрема до Німеччини.  
  • Французький оператор системи передачі GRTgaz зазначає, що труднощів із забезпеченням французів природнім газом не виникне.  

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газ
Франція
Німеччина
Економіка
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