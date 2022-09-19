Про це інформує Reuters з посиланням на голову енергетичного регулятора Франції CRE Емманюель Варгон.

Франція працює над питаннями тарифів на газ для Німеччини.

"Франція, ймовірно, почне експортувати природний газ до Німеччини приблизно 10 жовтня. Спостережний орган наразі працює над питаннями тарифів, пов’язаними з реверсом потоків на кордоні", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають консультації щодо встановлення тарифів, які триватимуть близько двох тижнів.