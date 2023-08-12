Про це йдеться на сайті МЗС Франції.

"Франція рішуче засуджує нову серію російських ракетних ударів, які вразили Україну та мирне населення та спричинили загибель дитини на заході країни", - йдеться у повідомленні.

МЗС Франції заявило, що ці напади були вкотре спрямовані на цивільну інфраструктуру, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Як неодноразово наголошувала міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна, ці неприйнятні дії є військовими злочинами і не можуть залишитися безкарними", - додали в міністерстві.

Також там наголосили, що підтримка Францією українських та міжнародних судів залишається повною для боротьби з безкарністю злочинів, скоєних Росією в Україні.