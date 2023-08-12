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Війна з Росією: хроніка
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Франція засудила нові обстріли РФ проти України та визнала їх воєнними злочинами

12 серпня, 2023 субота
09:59
Війна з Росією обстріл Запоріжжя

Міністерство закордонних справ Франції рішуче засудило нову серію російських ракетних ударів по Україні та визнала їх воєнними злочинами

Про це йдеться на сайті МЗС Франції.

"Франція рішуче засуджує нову серію російських ракетних ударів, які вразили Україну та мирне населення та спричинили загибель дитини на заході країни", - йдеться у повідомленні.

МЗС Франції заявило, що ці напади були вкотре спрямовані на цивільну інфраструктуру, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Як неодноразово наголошувала міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна, ці неприйнятні дії є військовими злочинами і не можуть залишитися безкарними", - додали в міністерстві.

Також там наголосили, що підтримка Францією українських та міжнародних судів залишається повною для боротьби з безкарністю злочинів, скоєних Росією в Україні.

  • У четвер, 10 серпня, росіяни вдарили ракетою "Іскандер-К" по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинула людина, ще 16 поранено, серед них є діти. Як видно зі світлин, оприлюднених у телеграм-каналі голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, росіяни поцілили в готель Reikartz.
  • Готель "Рейкарц" у Запоріжжі, в який увечері 10 серпня влучила російська ракета, використовували для допомоги українцям співробітники ООН та інші гуманітарні організації.
Україна
Запоріжжя
Франція
російська армія
тероризм
окупанти
воєнні злочини Росії
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