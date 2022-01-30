Франція звинуватила російських найманців у грабунку природних ресурсів Малі

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами Ле Дріана, приватна військова компанія "Вагнера" використовує ресурси Малі в обмін на захист місцевої хунти.

"Вони вже зараз використовують ресурси цієї країни в обмін на захист хунти. Вони знищують Малі. Це колишні російські солдати, які озброєні Росією і супроводжуються російськими логістичними службами", - сказав Де Дріан.

Нагадаємо, у травні 2021 року у Малі відбувся військовий переворот, президент та прем'єр подали у відставку після арешту.

11 січня Міністерство збройних сил Франції, повідомило, що зараз у Малі знаходиться 300-400 російських найманців ПВК "Вагнера".

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