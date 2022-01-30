Франція звинуватила російських найманців у грабунку природних ресурсів Малі
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що російська ПВК "Вагнера" займається грабунком природних ресурсів у Малі
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами Ле Дріана, приватна військова компанія "Вагнера" використовує ресурси Малі в обмін на захист місцевої хунти.
"Вони вже зараз використовують ресурси цієї країни в обмін на захист хунти. Вони знищують Малі. Це колишні російські солдати, які озброєні Росією і супроводжуються російськими логістичними службами", - сказав Де Дріан.
- Нагадаємо, у травні 2021 року у Малі відбувся військовий переворот, президент та прем'єр подали у відставку після арешту.
- 11 січня Міністерство збройних сил Франції, повідомило, що зараз у Малі знаходиться 300-400 російських найманців ПВК "Вагнера".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.56
Купівля 28.56Продаж 28.9
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе