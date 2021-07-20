Французька компанія вперше продала штучне серце Aeson
Штучне серце Aeson французької компанії Carmat було імплантоване італійському пацієнту
Про це повідомляє Reuters.
За словами компанії, дана угода проклала шлях для подальшого комерційного розвитку підприємства.
Серце отримав пацієнт в Італії. Вартість операції – більше 150 тис. євро – оплатила регіональна система охорони здоров’я.
Пацієнт-донор отримав тимчасове серце, а не постійне, яке працюватиме кілька місяців, поки пацієнт буде чекати трансплантацію живого органу.
Минулого тижня CARMAT анонсувала перший людський імплант штучного серця Aeson у США.
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