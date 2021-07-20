Французька компанія вперше продала штучне серце Aeson

Про це повідомляє Reuters.



За словами компанії, дана угода проклала шлях для подальшого комерційного розвитку підприємства.



Серце отримав пацієнт в Італії. Вартість операції – більше 150 тис. євро – оплатила регіональна система охорони здоров’я.



Пацієнт-донор отримав тимчасове серце, а не постійне, яке працюватиме кілька місяців, поки пацієнт буде чекати трансплантацію живого органу.



Минулого тижня CARMAT анонсувала перший людський імплант штучного серця Aeson у США.

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