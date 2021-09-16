Французькі війська вбили лідера "ІД" у Сахарі, - Макрон

Про це він написав у Twitter.

"Це ще один великий успіх у нашій боротьбі з терористичними угрупованнями в Сахелі.З нашими африканськими, європейськими та американськими партнерами ми продовжимо цю боротьбу", — написав він.

Як зазначається, Сахраві бу лідером "Ісламської держави" в регіоні Сахель у Західній Африці. Саме група аль-Сахраві напала на американських солдатів в 2017 році.

У серпні 2020 року Сахраві наказав убити шістьох благодійників з Франції та їх водія з Нігерії.

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