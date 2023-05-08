Французький аеронавт пояснив, чому армія РФ не здатна ефективно користуватися дронами
Колишній авіатор французьких збройних сил, фахівець у галузі аеронавтики Ксав'є Тітельман має пояснення того, чому російські війська не можуть настільки ж ефективно користуватися безпілотниками як українські
У неділю, 7 травня 2023 року, інтверв'ю з ним вийшло на RFI.
"Безпілотники - це єдина область, де Україна має одночасно кількісну, якісну та оперативну перевагу. В українців - маса дронів. Вони спираються на усі промисловості усіх своїх союзників: від Тайваню до Польщі, до Сполучених Штатів, до Франції. У цьому сенсі операційні можливості гігантські", - сказав Тітельман.
Натомість росіяни відстають і організаційно, і технологічно.
"Оскільки з російської сторони не було свободи застосування безпілотників солдатами, зрештою це застосування на полі бою (для артилерії тощо) позначилося на користь переважно України", - наголосив Ксав'є Тітельман.
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"Інша проблема для росіян - те, що вони залежать від імпорту та не можуть виготовляти. У своїх дронах вони ставлять оптику для широкої публіки. Тобто адаптують під військові цілі цивільні технології не кращої якості", - додав французький експерт.
Своє відставання від Заходу у застосуванні дронів під час ведення бойових дій, сказав Тітельман, РФ усвідомила після війни проти Грузії у серпні 2008 року. Однак, з того часу суттєвого просування у військових безпілотних технологіях у росіян так і не відбулося.
- Нагадаємо, прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що на саміті НАТО у липні у Вільнюсі Україна очікує почути, коли зможе стати членом Альянсу.
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